„Aber das Miteinander funktioniert"

Gruß zum Jahreswechsel des Esseler Bürgermeisters Bernd Block

Liebe Mitbürgerinnen , Liebe Mitbürger,wir mussten auf Grund der Corona-Pandemie auf viele Veranstaltungen imabgelaufenen Jahr verzichten. So auch, wie immer zur Adventszeit , unsereWeihnachtsfeier im Schützenhaus.Dennoch hoffe ich das sie im Rahmen Ihrer Familie eine stilvolle Weihnachtverbringen konnten.Auch im neuen Jahr werden wir uns noch mit einigen Einschränkungenbefassen müssen.In Essel hatten wir, wie auch in der Samtgemeinde, einigeErkrankte die fast alle genesen sind. Bleiben wir also vorsichtig !Bei unser Fragestunde mit dem Bürgermeister war ein Hauptthema wieder einmaldie Belastung des Durchgangsverkehrs. Der nächste Bauabschnitt der A7 wurdeim Dezember freigegeben, so dass wir nun hoffentlich von den vielen Fahrzeugen entlastet werden.Dennoch müssen einige Straßen in unserer Gemeinde saniert werden.Mit unserem Verkehrsplaner werden wir den nächsten Schritt zur Verkehrsberuhigung gehen und den Landkreis mit ins Boot holen.Da geht es dann nicht um die Gemeinde eigenen Straßen sondern umdie Land- bzw. Kreisstraßen.Der nächste Schritt zur weiteren Entwicklung unseres Neubaugebietes isterfolgt. Die erste Hälfte soll in den folgenden Jahren an die gemeldetenInteressenten vergeben werden. Den zweiten Bauabschnitt wird dieGemeinde erwerben um auch den nachfolgenden Generationen dieMöglichkeit zum Erwerb von Eigenheimen zu geben.Viele Bürger in Essel dürfen sich schon über einen schnellen Internet-Anschluss freuen. Der Ausbau von HTP und Innexio geht weiter.Wie wichtig ein leistungsstarker Anschluss ist zeigt sich gerade inder Pandemie. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen vonzu Hause aus arbeiten, auch die Kinder werden schulisch in deneigenen vier Wänden betreut.Das trotz vieler abgesagter Veranstaltungen in unserer Gemeinde dasMiteinander funktioniert , können wir an unserem neu gestaltetenKinderspielplatz erkennen. Hier hat Frau Rönnecke mit der Hilfeeiniger Eltern eine super Leistung erbracht, angefangen von derPlanung bis zur Fertigstellung.Es haben sich viele Firmen an den Kosten beteiligt, allen die dazubeigetragen haben sei herzlich gedankt. Wir hoffen noch auf einezünftige Einweihungsfeier .Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung für das neue Jahr alles Gute.Bernd BlockBürgermeister der Gemeinde Essel