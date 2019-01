Abwechslungsreiches Jahr für die Feuerwehr

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hope

Hope. Zahlreiche Gäste konnte Ortsbrandmeister Ralf Schiesgeries jetzt zur Jahreshauptversammlung 2019 der Freiwilligen Feuerwehr Hope begrüßen. Unter den Gästen waren Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs und Richard Meyer, Leiter des Brandschutzabschnitts Süd des Heidekreises.Ralf Schiesgeries eröffnete die Versammlung mit den Worten: „Wir als Freiwillige Feuerwehr sind ein Dienstleister der unseren Mitbürgern an jedem Tag 24 Stunden lang zur Hilfe eilt, wenn es sein muss.“ Im Jahresbericht blickte Ralf Schiesgeries auf ein abwechslungsreiches aber auch arbeitsreiches Jahr für seine Kameraden zurück. Vier technische Hilfeleistungen und vier Brandeinsätze mussten durch die Hoper Feuerwehr abgearbeitet werden. Eine Alarmierung stellte sich als Fehlalarm heraus und bei zwei Einsatzübungen waren die Hoper Brandschützer ebenfalls gefordert. Bei der Ausbildung im Jahr 2018 standen der Digitalfunk und die Möglichkeiten des wasserführenden Fahrzeugs der Feuerwehr Hope im Mittelpunkt. Neben der Ausbildung vor Ort konnten zwölf Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht werden. Die Feuerwehr Hope war auch ein wichtiger Faktor innerhalb der Dorfgemeinschaft in Hope, so wurde beispielsweise das Osterfeuer errichtet und abgebrannt oder aber der Laternenumzug im Herbst ausgerichtet.Eine starke Rolle in der Nachwuchsarbeit spielt die Kinderfeuerwehr. Aktuell 20 Kinder werden hier als Mitglieder geführt. Die Dienste der Kinderfeuerwehr sind geprägt durch spielerische Elemente aber auch durch einen feuerwehrtechnischen Teil. Neu in die Feuerwehr Hope aufgenommen wurden Yvonne und John Schneider. Nach erfolgreich absolvierten Lehrgängen konnten beide zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zum Feuerwehrmann ernannt werden. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Moritz Lange. Mareike Deutsch erhielt ein Präsent für die höchste Dienstbeteiligung. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Ralf Schiesgeries geehrt. Mit Moritz Lange wurde ein neuer Sicherheitsbeauftragter durch die Versammlung gewählt.Die anwesenden Gäste freuten sich über die aktive Kinderfeuerwehr. Richard Meyer sagte: „Arbeit in der Nachwuchsförderung ist unbezahlbar“. Gemeindebrandmeister Detlef Röhm blickte auf ein intensives Jahr der Feuerwehr Hope: „Ihr hattet ein einsatzreiches Jahr. Vielen Dank für die angenommenen Herausforderungen und die abgearbeiteten Aufgaben“: