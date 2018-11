Adventsmusik in der Kirche

Posaunenchor und St. Laurentius Singers geben Konzert

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 8. Dezember, um 18 Uhr findet die jährliche Adventsmusik in der St.-Laurentius-Kirche in Schwarmstedt statt. Der Posaunenchor unter der Leitung von Silke Clausing und Matthias Lühmann sowie der von Clara Liane Strutz geleitete Gesangschor „St. Laurentius Singers“ haben festliche, fröhliche und besinnliche Werke alter Meister und neuer Komponisten vorbereitet. Wer sich auf den zweiten Advent einstimmen, eine musikalische Stunde bei Musik und Geschichten erleben oder einfach nur eine kleine Auszeit in der Kirche haben möchte, ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden für die beiden Chöre gesammelt.