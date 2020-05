Älter werden im Heidekreis

Neuausgabe des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren

Heidekreis. Die vielfältigen Angebote im Heidekreis für die Bedürfnisse des Alters sind in einer neuen Neuausgabe des „Wegweiser für Seniorinnen und Senioren“ zusammengefasst dargestellt worden. Dieser liegt ab sofort druckfrisch bereit, um über Gesundheit, Pflege, Betreuung, Wohnen, Freizeit und mehr zu informieren. Die Broschüre enthält wieder viele nützliche Hinweise sowie aktualisierte Adressen und Telefonnummern und wird auf viele Fragen um das Älterwerden bestimmt eine Antwort geben können. „Mit dieser Neuausgabe möchte ich Sie und Ihre Angehörigen sowie die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Seniorenarbeit aktuell über das sich ständigweiterentwickelnde, breit gefächerte Angebot für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Heidekreis informieren“, so Landrat Manfred Ostermann in seinem Vorwort zu dieser Broschüre. Der Seniorenwegweiser wurde in Zusammenarbeit mit der TannerMedia Verlagsgesellschaft aus Walsrode erstellt und liegt unter anderem aus in den Dienststellen der Kreisverwaltung in Bad Fallingbostel und Soltau, dem Gesundheitsamt in Walsrode, in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen und bei den örtlichen Seniorenbeiräten. Außerdem steht die Broschüre online auf der Homepage des Heidekreises unter www.heidekreis.de, Stichwort „Seniorinnen/Senioren und Pflege“, zur Einsicht und zum Herunterladen bereit. Bei Bedarf kann eine Printausgabe auch bei Ulrich Voß von der Fachgruppe Heimhilfe und Betreuungsstelle im Fachbereich Soziales beim Heidekreis telefonisch unter der Nummer (0 51 62) 970-349 oder per E-Mail: u.voss@heidekreis.de angefordert werden.