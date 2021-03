Aller-Leine-Tal beiiebt

Radurlauber lieben die Region

Schwarmstedt. Ob mit Muskelkraft oder E-Bike: Radtouren durch die Flusslandschaft Aller-Leine-Tal sind bei Radlern im Moment besonders angesagt. Das bestätigt nun auch die Radreiseanalyse 2021 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), in der die Tourismusregion den vierten Platz von 126 Radregionen belegt. Das Aller-Leine-Tal ist damit erstmalig unter den TOP 10. Die Radreiseanalyse ist die bedeutendste Erhebung zum Thema Radtourismus in Deutschland und findet seit 1999 jährlich statt. An der repräsentativen Onlinebefragung nahmen in diesem Jahr knapp 10.700 Bundesbürger*innen teil.„Das Aller-Leine-Tal ist mit seiner tollen Landschaft ohne große Steigungen und einer guten Radinfrastruktur das ideale Reiseziel für den Radurlaub. Unsere herzlichen Gastgeber und die Landidylle mit den zahlreichen Hofläden und Hofcafés ergänzen das Angebot optimal. Wir freuen uns sehr, dass diese Attraktivität auch bei den Radfahrern ankommt und unsere Region immer beliebter wird“, zeigt sich Florian Möhlmann, Leiter der Tourismusregion Aller-Leine-Tal, begeistert. Mit dem Aller-Radweg und dem Leine-Heide-Radweg führen zwei viel befahrene Fernradwege durch das Aller-Leine-Tal. Auch die regionalen Themenrouten wie die EnergieRoute, die Wolfsroute oder die Storchentour sind bei Radlern sehr beliebt. Bei der Radtour durch die Flusslandschaft entdecken Radfahrer idyllische Heidedörfer mit pittoresken Fachwerkhäusern, historische Fähren und Schleusen, alte Mühlen und Kirchen, die die Geschichte der Region erzählen. „Auf dem tollen Ergebnis und der bereits vorhandenen Attraktivität wollen wir uns aber nicht ausruhen“, so Möhlmann weiter. Aktuell werde daherzum Beispiel. die EnergieRoute in einer Projektgruppe mit vielen Freiwilligen grundlegend neu gestaltet, um mit dem Angebot auch langfristig für Radreisende attraktiv zu bleiben. Weitere Informationen zum Radtourismus im Aller-Leine-Tal finden Sie unter www.aller-leine-tal.de.