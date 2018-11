An Lösungen wird gearbeitet

Kinderärztliche Versorgung im Heidekreis im Fokus des gemeinsamen Gespräches

Heidekreis. Zu einem gemeinsamen Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) luden die Abgeordneten Karl-Ludwig von Danwitz, Gudrun Pieper (beide CDU) und Sebastian Zinke (SPD) in den Niedersächsischen Landtag nach Hannover ein.Hintergrund waren die Berichterstattungen in der örtlichen Presse in der darauf hingewiesen wurde, dass ein ‚Notstand‘ in der kinderärztlichen Versorgung zu erwarten sei. Das offene und konstruktive Gespräch mit den Vertretern der KVN, Dr. med. Jörg Berling (stellvertretender Vorsitzender), Thorsten Schmidt (Leiter Vorstandsbüro) und Michael Schmitz (Geschäftsführer Bezirksstelle Verden) machte deutlich, dass intensiv an Lösungen gearbeitet wird.Versichert wurde den Abgeordneten, dass die Kassenärztliche Vereinigung dem Zulassungsausschuss der Ärzte und Krankenkassen empfehlen wird, bereits in der kommenden Woche eine zusätzliche Ermächtigung zur ambulanten Versorgung an der Kinderklinik in Walsrode zu erteilen. Außerdem sollen so schnell wie möglich die vakanten Vertragsarztsitze (halbe Stelle) am MVZ Soltau nachbesetzt werden. Die KVN wird dabei die niedergelassenen Kinderärzte unterstützen.Allen Beteiligten war es wichtig, dass die kinderärztliche Versorgung schnellstmöglich stabilisiert wird, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Außerdem gibt es auch Überlegungen wie die kinderärztliche Versorgung darüber hinaus zukunftsfest gemacht werden kann. Dazu sollen konstruktive Gespräche mit allen Kinderärzten geführt werden. „Wir müssen darauf achten, dass Ärzte sich dort niederlassen, wo auch die Bedarfe und Patienten sind,“ so Michael Schmitz während des Gespräches. Für die zukünftigen Regelungen bleiben die Abgeordneten mit der KVN im Kontakt.