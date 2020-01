Annabell liest am besten

Wettbewerb an der Schule an der Alten Leine

Schwarmstedt. Annabell Gronau ist die Siegerin des diesjährigen Lesewettbewerbes der Schule an der Alten Leine.Gebannt verfolgten die Zuschauer die verschiedenen Beiträge. Alle Schüler der sechsten Klasse hatten sich gut vorbereitet, so dass die Jury es schwer hatte einen Sieger zu ermitteln. Erst in einem Stechen konnte dieser ermittelt werden. Ganz knapp konnte sich Annabell mit dem Buch Skater-Geschichten durchsetzen und wurde Schulsiegerin. Im gleichzeitig durchgeführten Wettbewerb der fünften Klasse gewann im Stechen Leon Zimmermann. Glücklich nahmen die beiden Sieger ihre Belohnung, einen Geschenkgutschein, entgegen.