Appell von Landrat Ostermann

Auch Ostern das Kontaktverbot unbedingt einhalten

Heidekreis. Die von der Bundesregierung und den Landesregierungen beschlossenen Regeln und Einschränkungen bei sozialen Kontakten wurden bisher mit sehr viel Disziplin und Verständnis durch die Mitbürgerinnen und Mitbürger eingehalten. Aktuell steht jedoch die nächste Herausforderung bevor. Ostern naht und aufgrund des schönen Wetters zieht es die meisten an die frische Luft, in die Städte oder die schöne Heidelandschaft. Das Coronavirus ist aber weiterhin sehr ernst zu nehmen. „Ich appelliere daher an alle, auch in den nächsten Wochen und besonders während der Osterfeiertage die beschlossenen Vorgaben zu befolgen. Dies schützt uns alle und besonders ältere und vorerkrankte Personen“, betont Landrat Manfred Ostermann. Die Ausbreitung des Coronavirus muss weiter eingeschränkt und verlangsamt werden, damit die Gesundheitssysteme den Erkrankten weiterhin in dem erwarteten Umfang zur Verfügung stehen. „Bleiben Sie alle gesund und haben Sie trotz allem ein paar schöne und erholsame Feiertage“, führt Landrat Manfred Ostermann seinen Aufruf weiter aus.