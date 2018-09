Arbeitskreis Soziales bereist Walsrode

Teilnehmer, durch die intensive Förderung, in den allgemeinen Arbeitsmarkt eingegliedertwerden. Die Pädagogische Leiterin, Katrin Bastiansen, ergänzte, dass die Förderprozesse viel Zeit in Anspruch nehmen. Es stelle sich immer die Frage ‚Welche Ziele kann der Einzelne erreichen?‘. Ein Großteil der Beschäftigten benötige einen geschützten Rahmen mit einer qualifizierten Betreuung und Förderung in den Heide-Werkstätten. Sie streben nicht nach dem ersten Arbeitsmarkt, der stark vom Effizienzgedanken geprägt sei. Dem täglichen Leistungsdruck seien nur wenige gewachsen, ergänzte Michael Pröhl. Für einen Teil der Betreuten steht, aufgrund ihrer Beeinträchtigungen, die soziale Teilhabe imVordergrund. Die Personen werden in den Tagesförderstätten von pädagogischen undpflegerischen Fachkräften betreut, gepflegt und gefördert. Die Tagesförderstätten ermöglichen Menschen mit schwerst-mehrfachen Behinderungen eine Teilhabe am sozialen Leben, erhalten und fördern Kompetenzen und entlasten darüber hinaus die Familien. „Die umfassende Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist eines unserer zentralen Anliegen“, betonten die Arbeitskreismitglieder. Dazu gehöre ganz selbstverständlich auch die Teilhabe am Arbeitsleben. „Die Heide-Werkstätten tragen in vorbildlicher Art und Weise dazu bei, geistig- körperlich und psychisch beeinträchtigten behinderten Menschen eine größtmögliche Selbstbestimmung in der Gestaltung ihres Lebens zu ermöglichen“, ergänzte Gudrun Pieper abschließend.Beim nachfolgenden Besuch des Heidekreis-Klinikums empfing Geschäftsführer ChristophKugler die Delegation und führte sie durch die Räumlichkeiten des Ende 2017 eröffnetenGesundheitszentrums in der Saarstraße. Es bietet Patienten, besonders im ambulantenBereich, eine Rundum-Versorgung. Die Gäste konnten sich bei dem Rundgang durch dieGesundheits- und Krankenpflegeschule sowie die psychiatrische Tagesklinik selbst davonüberzeugen, dass die Nähe und gute Vernetzung mit dem Heidekreis-Klinikum viele Vorteile bringt. Im weiteren Verlauf präsentierten die Krankenhaus-Apotheker Claus Roland und Klaus Meier den Gästen wie innovativ und zukunftsorientiert das Heidekreis-Klinikum Fehlerquellen in der Arzneimittelversorgung begegnet. „Jeder Patient im Krankenhaus kommt irgendwann mit Arzneimitteln in Kontakt“, erklärte Claus Roland. Umso wichtiger sei es den bestimmungsmäßigen Gebrauch eines Arzneimittels zu gewährleisten und Patienten vor möglichen unerwünschten Arzneimittelereignissen und Medikationsfehlern zu schützen. Er berichtete wie dieser Prozess gesteuert wird: „Zu Beginn wird eine elektronische Verordnung an den zuständigen Klinikapotheker per Datenübertragung weitergeleitet. Die Medikamente werden dann durch einen Automaten verpackt, ausgegeben und an die Station weitergeleitet. Hier findet anschließend eine elektronische Dokumentation statt. Die Arzneimittelgabe ist so völlig transparent und ein in sich geschlossenes System.“ Dass das Heidekreis-Klinikum eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland ist, das die automatengesteuerte Arzneimittelgabe bereits praktiziert, fügte er, nicht ohne Stolz, hinzu. In Zeiten knapper personeller Ressourcen würden hiermit auch Ärzte und Pflegekräfte entlastet. Allerdings sei es dafür notwendig mehr Pharmazeuten zu beschäftigen, die, zur Unterstützung der Ärzte, mit auf die Stationen gehen und beratend zur Seite stehen. Ein Apotheker pro dreihundert Betten, wie es seit kurzem im Krankenhausgesetz verankert ist, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, so die Pharmazeuten. Trotzdem bilde Deutschland mit dieser Zahl das Schlusslicht im europaweitem Vergleich. Die Abgeordneten waren sich einig, dass Krankenhausapothekerunerlässlich seien und eine wichtige Arbeit leisten. „Sie tragen im hohen Maße zurArzneimitteltherapiesicherheit bei.“