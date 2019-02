Aufregendes Jahr für die Feuerwehr

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lindwedel

Lindwedel. Zahlreiche Gäste konnte Ortsbrandmeister Michael Pradel im bis auf den letzten Platz besetzten Feuerwerhaus zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lindwedel begrüßen. Unter den Gästen waren, unter anderem Arthur Minke, der Bürgermeister der Gemeinde Lindwedel, und Richard Meyer, Leiter des Brandschutzabschnitts Süd der Kreisfeuerwehr.In seinem Jahresrückblick berichtete Ortsbrandmeister Michael Pradel von 17 Einsätzen im Jahr 2018 die abgearbeitet werden mussten. Dabei handelte es sich sowohl um Brandeinsätze als auch technische Hilfeleistungen, darunter ein schwerer Verkehrsunfall. Auch in der Dorfgemeinschaft war die Feuerwehr Lindwedel ein wichtiger Faktor, so wurden das Osterfeuer und das Weinfest im Sommer ausgerichtet. Schwerpunkt der Ausbildung im vergangenen Jahr waren der Digitalfunk, das Vorgehen unter Atemschutz sowie die technische Hilfeleistung. Neben der Ausbildung vor Ort wurden insgesamt 19 Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht. Die Stärke der Feuerwehr Lindwedel betrug zum Jahresende 2018 54 Mitglieder in der Einsatzabteilung, zwölf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und sieben Mitglieder in der Altersabteilung. Seinen Jahresbericht schloss Michael Pradel mit den Worten: „Es war ein aufregendes aber auch ein schönes Jahr 2018“.Auch der Jugendwart der Jugendfeuerwehr Björn Löwedey konnte von einem abwechslungsreichem Jahr für die Jugendfeuerwehr berichten. Höhepunkt war sicherlich der Besuch des Landeszeltlagers im Harz. Hier konnte, unter anderem, ein Bergwerk besichtigt werden.Als Atemschutzgerätewart wurde Karsten Hölscher und als Sicherheitsbeauftragter wurde Jonas Minke bestätigt. Gleich sieben Neuaufnahmen konnte Ortsbrandmeister Michael Pradel in den Reihen der Einsatzabteilung begrüßen. Dies waren Anna-Lena Kunze, Erik Haberkorn, Torben Tomm, Oliver Schindler, Denise Brusch, Andre Goetze und Peter Rzepka. Zum Feuerwehrmann wurden befördert Leslie Freund, Rüdiger Mutzke und Lennart Pradel. Zu Oberfeuerwehrfrauen konnten Yvonne Brusch, Rebekka Leonhard, Annika Minke, Claudia Mutzke und Michelle Tomm befördert werden. Manfred Stendel nahm seine Beförderung zum Ersten Hauptfeuerwehrmann entgegen. Durch Gemeindebrandmeister Detlef Röhm wurde Jugendwart Björn Löwedey zum Löschmeister befördert. Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Lindwedel konnten Marc Blanke und Lutz Kroschowski geehrt werden.In seinem Grußwort freute sich Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs: „Die Anzahl der Neuaufnahmen ist wirklich beeindruckend. Ich erlebe hier eine sehr aktive Feuerwehr“. Auch Gemeindebrandmeister Detlef Röhm zeigte sich begeistert: „Hier in Lindwedel haben wir eine hochmotivierte und gut ausgebildete Mannschaft“. Ein besonders Geschenk hatte Detlef Röhm noch mitgebracht. Er überreichte die original Gründungsurkunde der Feuerwehr Lindwedel von 1925 an Ortsbrandmeister Michael Pradel und seinen Stellvertreter Manuel Brusch.