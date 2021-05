Aufstallungspflicht aufgehoben

Geflügel darf wieder ins Freie

Heidekreis. Nachdem der Heidekreis ab dem 26. April 2021 eine kreisweite Aufstallungspflicht für Geflügel angeordnet hatte, darf seit Montag das Geflügel nun wieder ins Freie. Grund hierfür ist eine erneute Risikobewertung des Fachbereichs Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Heidekreises, in der die aktuelle Tierseuchenlage, die Verhältnisse vor Ort und die jeweils aktuelle Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts mit eingeflossen ist.Die Halter von Geflügel sind aber weiterhin gehalten, die sogenannte Biosicherheitsmaßnah-men, wie strikte Fütterung und Tränkung des Geflügels nur in Ställen, weitestgehende Verhinderung des Kontaktes mit Wildvögeln und das Benutzen von Schutzkleidung zu beachten. Auffällige und vermehrte Todesfälle bei Geflügel sind dem Fachbereich Ve-terinärwesen und Verbraucherschutz des Heidekreises weiterhin unter der Telefonnummer 05162 970-306 zu melden.„Erfreulicherweise hat sich das Tierseuchengeschehen in weiten Teilen Niedersachsens beruhigt und auch bei den kürzlich im Heidekreis untersuchten Wild- und Wasservögeln konnte das Virus der Geflügelpest nicht mehr nachgewiesen werden. Da auch der in diesem Jahr sehr lang anhaltende Vogelzug mittlerweile fast beendet ist, besteht aktuell kein weiterer Grund, an der generellen Aufstallung von Geflügel im Heidekreis festzuhalten“ erklärt Dr. Thomas Krull, Fachbereichsleiter Veterinärwesen und Verbrau-cherschutz des Heidekreises.Die Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Aufstallpflicht wurde durch den Heidekreis erlassen und am 7.Mai auf der Internetseite des Heidekreises unter www.heide-kreis.de/bekanntmachung veröffentlicht. Sie gilt seit dem 10. Mai 2021. Weitere Informa-tionen zum Thema Geflügelpest stehen auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter dem Link: https://tierseucheninfo.niedersachsen.de zur Verfügung.