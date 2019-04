Ausbildung zur Rettungssanitäterin erfolgreich abgeschlossen

Johanniter in Schwarmstedt freuen sich mit Antje Schiesgeries

Schwarmstedt. Noch vor Ostern hat Antje Schiesgeries, langjährige Mitarbeiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe im Ortsverband Schwarmstedt die Prüfung zur Rettungssanitäterin erfolgreich bestanden. Schiesgeries, die mit viel Engagement und Freude im Hausnotruf-Einsatzdienst und in der Hausnotruftechnik des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine arbeitet, hat in den vergangenen Monaten, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit, die anspruchsvolle Qualifikation der Rettungssanitäterin erworben. Im Rahmen einer schulischen Ausbildung an der Johanniter-Akademie Bildungsinstitut Niedersachsen/Bremen in Hannover sowie im praktischen Teil am Heidekreis-Klinikum in Walsrode fuhr sie mehrere Wochen im Rettungsdienst als Praktikantin in den Rettungswachen in Schwarmstedt und Rethem mit.