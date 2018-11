Ausstellungseröffnung im Uhle-Hof

Verein Farbpalette zeigt Werke bis 9. Dezember

Schwarmstedt. Die Mitglieder des Vereins Farbpalette eröffnen am Freitag, 23. November, um 19 Uhr im Uhle-Hof in Schwarmstedt eine Ausstellung unter dem Motto „Kontraste”. Wie auch in bisher stattgefundenen Ausstellungen zeigen die 22 Mitglieder Werke mit unterschiedlichen Motiven in Öl, Acryl, Aquarell und Mischtechnik. Die vielfältigen Motive und die Gegensätze von Farben und Malstilen machen deutlich, wie das Ausstellungsmotto verstanden werden kann. Bei der fachlichen Umsetzung der Motive steht den Mitgliedern als Dozentin Monika Bittner mit Rat und Tat zur Seite.Die Ausstellung ist bis zum 9. Dezember täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.