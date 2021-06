Autofahrerin schwer verletzt

Von der B 214 abgekommen und im Graben gelandet

Suderbruch. Am Sonnabendnachmittag kam es auf der B214 zwischen Suderbruch und Rodewald im Landkreis Heidekreis zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 56-jährigeAutofahrerin fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Nienburg, als sie auf Höhe der Landkreisgrenze nach links von der Straße abkam. Sie touchierte mit ihrem Fahrzeug mehrere Bäume und einen Zaun, bevor sie im Straßengraben zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde sie in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Krankenwagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die B214 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Warum die Frau von der Straße abkam, ist bisher nicht geklärt; die Ermittlungen dauern an.