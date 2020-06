Bäckerei Vatter ist dabei

ErlebnisCard Lüneburger Heide

Schwarmstedt. Ab dem 30.05.2020 gibt es die ErlebnisCard Lüneburger Heide, die neue Gästekarte im Heidekreis. Mit dabei ist auch die Bäckerei Vatter aus Buchholz.Vatter beteiligt sich mit allen Filialen an der neuen Vorteilskarte und bietet Urlaubern bei Vorlage einen Rabatt auf das gesamte Sortiment. „Wir freuen uns, dass wir mit der Bäckerei Vatter einen weiteren attraktiven Partner im südlichen Heidekreis gewinnen konnten. Das Angebot ist vor allem für unsere zahlreichen Ferienwohnungsgäste toll“, freut sich Florian Möhlmann, Leiter der Tourismusregion Aller-Leine-Tal. Die seit 1956 bestehende Bäckerei mit Sitz in der Samtgemeinde Schwarmstedt sei tief in der Region verwurzelt und mit seinen hochwertigen Produkten ein Aushängeschild für das Aller-Leine-Tal, das man seinen Gästen gern präsentiere, so Möhlmann weiter. Zur Firma Vatter gehören mittlerweile 35 Filialen von Langenhagen bis Soltau und von Nienburg bis Celle. Die ErlebnisCard erhalten anreisende Gäste ab dem Pfingstwochenende von teilnehmenden Vermietern im ganzen Heidekreis kostenlos. Hiermit stehen ihnen eine Vielzahl von Vergünstigungen bei Freizeitattraktionen, Gastronomiebetrieben und Geschäften offen. Unternehmen oder Gastgeber, die ebenfalls an einer Teilnahme an der ErlebnisCard interessiert sind, können sich auch nach dem Start jederzeit beteiligen. Weitere Informationen erteilt der Zweckverband Aller-Leine-Tal unter der Nummer (0 50 71) 91 25 58.