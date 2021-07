Leader-Region lädt zu Dorfgespräch ein

Mandesloh.Die Leader-Region Meer & Moor lädt am 16. Juli ab 15 Uhr wieder zum Dorfgespräch ein. Diesmal führt der Spaziergang zum Thema „Barrierefreiheit auf dem Dorf – Stolpersteine und Lösungsansätze“ durchdie Ortschaft Mandelsloh.Die Veranstaltung Dorfgespräch op de Dörp ist ein inzwischen etabliertes Format der Leader-Region Meer& Moor, bei dem sich Bürger und Experten über aktuelle Themen informieren und austauschen können. Pandemiebedingt wird er seit dem letzten Jahr als Spaziergang organisiert.Los geht es auf dem Pennyparkplatz in Mandelsloh (Amedorfer Str. 31 · 31535 Mandelsloh). Nach einer kurzen thematischen Einführung beginnt der Dorfspaziergang, welcher die Teilnehmenden zu verschiedenen Stationen führt, an denen es kurze fachliche Inputs gibt. Koordiniert wird die Veranstaltung vom Regionalmanagement der Leader-Region. Mit dabei sind Irene Siedow, Behindertenbeauftragte der Stadt Neustadt a. Rbge., Günter Hahn, Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses für Integration und Gleichstellung bei der Stadt Neustadt a. Rbge.sowie Vertreter des Seniorenzentrums Mandelsloh.Ziel ist es, den Blick der Bürger für die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungenzu schärfen: Welche Hindernisse und Gefahrenstellen gibt es im Dorf und welche Lösungsmöglichkeiten,um das Leben auf dem Dorf barrierefreier und gefahrloser zu machen?Dabei sollen nicht nur die Interessen von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im Mittelpunktstehen. Auch die Bedürfnisse und Ansprüche, welche Kinder an ihre dörfliche Heimat haben, sollen beidem Rundgang thematisiert werden.Alle Interessierten sind herzlichen eingeladen teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 12.Juli wird gebeten unter: 0511/3407-262 oder maren.kraemer@sweco-gmbh.de.Wer dabei sein möchte, sollte an wetterfeste Kleidung sowie an eine Mund-Nasen-Bedeckung denken.