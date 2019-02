Tempo 30 kommt erneut für die Nachtstunden auf der Umleitungsstrecke

Essel. Auf der A 7 werden zwischen der Tank- und Rastanlage Allertal und Mellendorf von April bis November 2019 weitere Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Durch die Fahrbahnreduzierung während der Baustellenphase und den gegebenenfalls notwendigen Vollsperrungen und Unfalllagen wird es wieder zu einer Verlagerung des Verkehrsaufkommens auf der Umleitungsstrecke kommen. Die Anwohner der betroffenen Ortschaften werden dadurch besonders bei Nacht erheblich und unzumutbar belastet werden. Die Samtgemeinde Schwarmstedt hat sich daher beim Heidekreis als zuständige Verkehrsbehörde erfolgreich für ein Tempolimit Nachts und eine Bedarfsampel in Essel eingesetzt, berichtet Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. „Zum Schutz derWohnbevölkerung vor Lärm wird während der Baumaßnahme auf der A 7 durch die Verkehrsbehörde des Heidekreises in den Ortschaften entlang der Umleitungsstrecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 für die Zeit von 22 bis 6 Uhr angeordnet. Für eine bessere Verkehrssituation wird in der Ortsdurchfahrt Essel eine Fußgängerbedarfsanlage sorgen, die von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau- und Verkehr, Geschäftsstelle Verden, aufgestellt wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des Heidekreises. Enttäuscht ist man im Schwarmstedter Rathaus, dass die für die Umleitungszeit beantragte Fußgängerbedarfsampel in Schwarmstedt (Höhe Friedhof/ Lidl) offenbar nicht genehmigt wurde. „Auch hier sehen wir Bedarf“, erläutert Björn Gehrs.