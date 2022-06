Beruflich weiterkommen trotz Kind?

Ausbildung in Teilzeit in der Sozialstation Aller-Leine-Tal

Schwarmstedt. Für die alleinerziehende Mutter einer fünfjährigen Tochter ist die Teilzeit-Ausbildung zur Pflegefachfrau die ideale Lösung, um beruflich weiterzukommen und trotzdem für die Betreuung und Erziehung ihres Kindes Sorge tragen zu können.Während in einer Vollzeitausbildung wöchentlich 40 Wochenstunden absolviert werden, hat die Auszubildende nur 30 Wochenstunden. Dafür ist die Ausbildungszeit dann auch ein bisschen länger. Bis Sinja Krienke ihre Examensprüfung abgeschlossen hat, wird sie insgesamt drei Jahre und vier Monate Ausbildung hinter sich haben. Zu ihrer Teilzeit-Ausbildung gehört auch ein späterer Dienstbeginn am Morgen, der es ihr ermöglicht, ihre Tochter in die Kindertagesstätte zu bringen. Einen Tag in der Woche besucht sie die Berufsschule in Soltau zusammen mit anderen Teilzeitauszubildenden. Im praktischen Teil ihrer Ausbildung ist sie im Team der Sozialstation Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt tätig.Hier hat sie im November 2020 als gelernte Pflegeassistentin begonnen. „Da ich immer schon als examinierte Pflegefachfrau arbeiten wollte, habe ich unsere Pflegedienstleitung vergangenen November darauf angesprochen ob eine Chance auf einen Teilzeit-Ausbildungsplatz bestehe“, berichtet die in Bad Fallingbostel beheimatete junge Frau. Doreen Barthel, Pflegedienstleitung der Sozialstation Aller-Leine-Tal war sofort begeistert und Sinja Krienke konnte ihre Ausbildung am 1. April 2022 beginnen. „Leider wurde die schulische Ausbildung als Pflegeassistentin nicht anerkannt, doch ich nehme das jetzt auf mich, da meine beruflichen Chancen langfristig doch viel besser sind“ sagt Sinja Krienke und blickt optimistisch in die Zukunft. Ihr Traum wäre es, später noch eine Palliativ-Care-Ausbildung anzuschließen. Auf jeden Fall ist sie sicher, dass sie auf dem richtigen Weg ist, da sie den Kontakt zu pflegebedürftigen Menschen sehr liebt und sich auch im Team der Sozialstation Aller-Leine-Tal besonders wohlfühlt.Der Paritätische Verein Heidekreis betreibt im südlichen Heidekreis fünf Kindertagesstätten, zwei ambulante Pflegedienste, zwei Tagespflegeeinrichtungen sowie niedrigschwellige Entlastungsangebote für Pflegebedürftige und pflegende An- und Zugehörige. Anerkannt familienfreundliche Arbeitsplätze, tarifgerechte Vergütung (TVöD) der mehr als 250 Mitarbeitenden sowie Betriebliche Gesundheitsförderung und Betriebliches Gesundheitsmanagement zeichnen den Verein als Arbeitgeber aus.Der Paritätische Verein Heidekreis e.V. mit Sitz in Bad Fallingbostel, arbeitet ohne konfessionelle oder parteipolitische Bindung aus humanitärer Verantwortung. Der Verein ist seit seiner Gründung im Jahr 1968 Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und orientiert sich an den Verbandsgrundsätzen, verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Gesamtverbandes am 27.Oktober 1989: „Getragen von der Idee der Parität, das heißt der Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Möglichkeiten, getragen von Prinzipien der Toleranz, Offenheit und Vielfalt, will der Paritätische Mittler sein zwischen Generationen und zwischen Weltanschauungen (…)“.