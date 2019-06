Betreiber für Elektrotankstelle stellen sich in Buchholz vor

Die geplante Tankstelle befindet sich ein einer 1-A-Lage zwischen Mc. Donalds und Bäckerei Vatter am Beginn des Gewerbegebietes. Ein besonderes Plus sind hierbei auch die bestehenden gastronomischen Betriebe unmittelbar am neuen Standort der E-Tankstelle. Tankkunden können dann während des rund halbstündigen Tankvorgangs zwischen Café Vatter, Mc. Donalds, dem Truckstop und Mrs. Pepper wählen und so für zusätzliche Nachfrage sorgen.In ihrem Aufruf hat die Gemeinde Buchholz an potenzielle Bewerber grundsätzliche Anforderungen gestellt: Nutzung einer Ultra-Schnelladetechnologie; Multifunktionalität, das heißt alle gängige Stecker/Lademöglichkeiten; gute Ausnutzung der vorhandenen Grundstücksfläche, das heißt möglichst viele Ladesäulen auf der vorhandenen Fläche; Zahlungs- und Abrechnungssystem. Einfache Nutzung für Kunden aus dem In- und Ausland; Kosten des Tankvorganges; Einsatz regenerativer Energien/Ökostrom; optische Gestaltung Überdachung, Abgrenzung zum benachbarten Dorfgebiet, Anordnung; die E-Tankstelle soll privatwirtschaftlich betrieben werden.