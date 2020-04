Bis Ende Mai keine Erste-Hilfe-Kurse

Johanniter: Termin am 23. Mai fällt aus

Schwarmstedt. Mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus ergreift die Johanniter-Unfall-Hilfe alle notwendigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sollen auch weiterhin zur Vermeidung weiterer Infektionen soziale Kontakte im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich reduziert werden. Zum Schutz der Kursteilnehmer, der Trainerinnen und Trainer sagen die Johanniter bundesweit daher alle Erste-Hilfe-Kurse bis zunächst zum 31. Mai ab. Somit wird auch der für den 23. Mai 2020 geplante Kurs im Johanniter-Zentrum in Schwarmstedt ausfallen müssen. Für die Stornierung der Kurse bis zum 31. Mai 2020 entstehen keine Kosten. Bereits gezahlte Kosten werden erstattet. Wer Kurse für eine geschlossene Gruppe gebucht hat, sollte sich ab 20. Mai unter der kostenlosen Servicenummer (0800) 0 01 92 14 an die Johanniter wenden, um einen neuen Termin zu vereinbaren.Interessierte erhalten weitere Informationen zu den Johannitern in Schwarmstedtunter der angegeben Servicenummer oder im Internet unter www.johanniter.de/schwarmstedt.