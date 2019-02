Blumiger Abschied in der Grundschule

Lehrerin Stefanie Fischer verlässt Schwarmstedt

Schwarmstedt. „Kaum zu glauben, dass Sie schon fünfeinhalb Jahre an unserer Schule sind“, erklärte die Leiterin der Wilhelm-Röpke-Grundschule Schwarmstedt, Petra Keil und merkte an, Stefanie Fischer habe die Schule mit ihrer Arbeit enorm erweitert. Sie dankte der jungen Lehrerin für ihr Engagement und wünschte, sie möge viel Schwung mitnehmen und sich bewahren. Schüler und Lehrerkollegium mussten sich von Stefanie Fischer verabschieden, da diese Schwarmstedt verlässt, um an einer anderen Schule Schulleiterin zu werden. Dabei flossen ganz ohne Schauspielerei Tränen auf beiden Seiten. Als Klassenlehrerin war die Pädagogin ebenso beliebt wie im Deutsch-, Kunst- und Religionsunterricht und bei „ihren“ Theaterkindern im Ganztag. „Du bist unbezahlbar und bleibst unser Theaterheld“, sagten die Kinder der AG. Gabi Edel und Olessja Geidt, die Stefanie Fischer bisher unterstützt haben und die AG nun allein weiter führen, sind sicher, sie hin und wieder als Zuschauer begrüßen zu dürfen, denn die Schauspielerei zählt zu ihren liebsten Hobbys. Sie brachte sogar Requisiten von ihrer eigenen Bühne mit in die Schule.Auch Kinder aus verschiedenen Klassen versuchten, der scheidenden Lehrerin den Abschied mit Darbietungen und Geschenken zu versüßen. Ein Einhorn zur Adoption durfte Stefanie Fischer ebenso mitnehmen wie bunte Blumen- und Eulengrüße, die für „alles dankten, was du uns beigebracht hast“. Die Kinder sangen zum Abschied „Wir Kinder sagen tschüss, goodbye, die Schwarmstedt-Zeit ist nun vorbei“ und auch das Kollegium hatte extra einen Song umgeschrieben und eingeübt.