Bogenschießen in Nienhagen

Schützenverein engagiert sich beim Ferienprogramm der Samtgemeinde

Nienhagen. Im Rahmen des Ferienprogramms der Samtgemeinde Schwarmstedt hatte der Schützenverein Nienhagen Kindern das Angebot gemacht, auf der eigenen Bogensportanlage das Bogenschießen zu erlernen. Am Sonnabend, 13. Juli, kamen 14 Kinder aus der Gemeinde Gilten, Schwarmstedt und Bothmer. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Jörg Detering und Vorstellung der Aufsichten wurden nach einer intensiven Einweisung die Ausrüstungen und Bögen verteilt. Jedes Kind wurde bis zur ersten Schussabgabe einzeln eingewiesen und betreut. Die Kinder und auch die Aufsichten waren mit großer Begeisterung dabei – umso mehr, wenn ein Pfeil die Scheibe traf. Für Abwechslung sorgte nach der Mittagspause Schießen auf Luftballons. Dabei gab es kleine Überraschungen zu gewinnen. Die Zeit verging viel zu schnell. Glücklich und zufrieden verließen Kinder und Erwachsene die Bogensportanlage. Fazit von Jörg Detering und Team: „Die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Hier schlummern kleine Talente, die gefördert werden müssen. Wir werden das Angebot im nächsten Jahr wiederholen“. Ein herzliches Dankeschön richtete Jörg an sein Team und an alle, die geholfen haben.Am 10. August findet das nächste Übungsschießen von 10 bis 16 Uhr im Rahmen des Ferienprogramms statt. Kinder von 8 bis 17 Jahren können sich unter Vorstand@schuetzenverein-nienhagen.eu anmelden. Da nur eine begrenzte Anzahl teilnehmen kann, geht es nach der Reihenfolge der Anmeldungen.