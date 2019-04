Brandschutzausbildung für die Germania Apotheke

In dem theoretischen Teil ging es um die verschiedenen Brandklassen und Löschmittel sowie Fluchtwege und Sammelplätze. Welche Informationen benötigt die Leitstelle wenn ein Notruf abgesetzt wird und weitere Themen wurden behandelt. In der Praxis durfte dann jeder den Umgang mit Feuerlöschern üben. Dazu brachte der Ortsbrandmeister Wilfried von Bostel verschiedene Feuerlöscher mit Wasser, Pulver und CO2 mit. Alle Mitarbeiter waren sehr interessiert an der Ausbildung und machten motiviert mit. Nach der Ausbildung waren sich alle einig, viel zu dem Thema Brandschutz gelernt zu haben.