Buchgeschenk für Grundschüler

Präsent zum Weltttag des Buches

Schwarmstedt. Die Begeisterung war groß, als es für die Viertklässler der Grundschule Schwarmstedt letzte Woche zum Kaufhaus GNH ging, um dort in jeweils halben Klassen ihr Buchgeschenk zum Welttag des Buches in Empfang zu nehmen. Die Buchhandlung hat es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, an der Aktion "„ch schenk dir eine Geschichte" teilzunehmen und den Kindern mit dem Buch eine große Freude zu machen. In diesem Jahr wurde der Comicroman „Biber undercover" überreicht. Die Lesemotivation war geweckt und die Schüler waren sich einig: „Das Buch klingt sehr spannend. Am besten wir fangen gleich mit dem Lesen an."