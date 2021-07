„Buchholz/Marklendorf blüht auf"

Klimainitiative Buchholz-Marklendorf lädt zu Vortrag ein

Buchholz.Die Artenvielfalt in der Natur geht dramatisch zurück. Was können die Gesellschaft und jeder Einzelne gegen den Rückgang von Schmetterlingen, Bienen, Käfern und Hummeln tun?Die Klimainitiative möchten praxisnahe Ideen und Vorschläge vorstellen.Auch private Gärten, Grünanlagen und öffentliche Flächen können einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten - ganz ohne ideologisch geprägte Vorschriften, Verbote oder gegenseitige Schuldzuweisungen. Mit blühenden Freiflächen und Gärten, Immeninseln, wilden Gartenabschnitten, heimischen Gehölzen und Pflanzen, könnten Buchholz und Marklendorf noch viel bunter und attraktiver für Mensch und Tier werden.Die Referentin Eva Meyerhoff arbeitet seit vielen Jahren für das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen und berät auch landwirtschaftliche Betriebe in Sachen Naturschutz.Zusammen mit Ihrem Mann Jan betreibt sie zudem den Oesenhof in Bad Fallingbostel- Riepe. Außerdem ist sie ie Ansprechpartnerin für das Netzwerk "Blühende Landschaft" im Norden.Lassen Sie sich überraschen, welchen Einblick die Referentin in das Thema geben wird.Dabei bleibt natürlich auch noch genug Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.Die Coronaregeln sind einzuhalten.Die Klimainitiative und die CDU Buchholz - Marklendorf freuen sich auf den Besuch am Freitag, 16.Juli um 19 Uhr auf dem Hof von Ute Thies, Dorfstraße 26 in Buchholz.