Bund und Land geben Millionen für den Städtebau

Kommunen im Heidekreis erhalten über vier Millionen Euro aus Fördermitteln

Heidekreis. Kürzlich hat der Niedersächsische Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD) die Eckdaten des Städtebauförderprogramms 2019 vorgestellt, das Investitionen in Höhe von insgesamt rund 181,5 Millionen in Kommunen in ganz Niedersachsen vorsieht.Der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke erklärt dazu: „Auch der Heidekreis wird in einem Umfang von 4.008.000 Euro von der Städtebauförderung profitieren. Aus diesen Mitteln, die der Bund und das Land Niedersachsen anteilig über verschiedene Programme bereitstellen, können Projekte finanziert werden, die das Leben der Menschen in unserer Region ganz konkret verbessern und die Attraktivität der einzelnen Kommunen steigern.“Aus dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ erhalten die Kommunen Neuenkirchen und Schneverdingen 1,2 Millionen Euro, die Gemeinde Bispingen 120.000 Euro. Aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ erhält die Stadt Walsrode 1,0 Millionen Euro, die Stadt Rethem 388.000 Euro und die Stadt Bad Fallingbostel 300.000 Euro. Die Kreisstadt erhält dazu Mittel aus dem Programm „Stadtumbau West“ in Höhe von einer Million Euro.„Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen wir uns für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land und in jeder Kommune ein. Neben der Städtebauförderung gehört für uns auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zu den zentralen politischen Aufgaben der nächsten Monate und Jahre. Mit dem Städtebauförderprogramm 2019 und der Anfang April erfolgten Ankündigung der Landesregierung, in diesem Jahr 400 Millionen zusätzlich in den Sozialen Wohnungsbau zu investieren, kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück näher“, so der Abgeordnete. „Wir müssen jetzt vor Ort die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir auch von diesen Mittel etwas in die Region bekommen“. Auch im Heidekreis müsse Wohnen bezahlbar bleiben.