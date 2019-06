Bundesfreiwilligendienst auf dem Jugendhof Idingen

Heidekreis. Erneut bietet der Jugendhof Idingen jungen Menschen, die ihre Schulausbildung abgeschlossen und vielleicht noch keine weiteren Pläne für ein Studium oder Ausbildung haben oder die Zeit bis dahin sinnvoll überbrücken möchten ab August 2019 die Möglichkeit, sich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sozial zu engagieren und neue, spannende Erfahrungen zu sammeln.

Gesucht werden junge Leute, die Interesse an einer Tätigkeit im pädagogischen Bereich haben und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung mitbringen. Geboten wird ein abwechslungsreiches und interessantes Jahr, in dem viele Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen gesammelt werden können. So kann beispielsweise gelernt werden, wie man Angebote für Kinder und Jugendliche konzipiert und durchführt. Der Jugendhof Idingen ist eine Einrichtung der außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit in Trägerschaft des Heidekreises. Er versteht sich gleichermaßen als Jugend-, Bildungs- und Kulturhaus, das das Ziel verfolgt, die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zu fördern, sie zur Selbstbestimmung zu befähigen und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung anzuregen.

Nähere Informationen können bei Jonas Mehmke unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder E-Mail j.mehmke@jugendhof-idingen.de abgefragt werden. Bewerbungen können auch gern direkt an diese Mail-Adresse geschickt werden.