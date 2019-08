Bundestag: Mit Stipendium in die USA

Berlin. Der Deutsche Bundestag vergibt seit 1983 finanzielle Stipendien für Schüler sowie junge Berufstätige, um in den USA zur Schule zu gehen oder zu arbeiten. Die Bewerbungsphase für den Austausch in den Jahren 2020/2021 dauert noch bis zum 13. September. „Junge Menschen können beim Aufenthalt in den USA spannende Erfahrungen sammeln, die USA kennenlernen, aber auch Alltägliches am Leben in Deutschland neu schätzen lernen. Ich möchte alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige und Auszubildende aufrufen, sich zu bewerben“, so der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil. Das Austauschprogramm für junge Erwerbstätige und Auszubildende richtet sich an Personen, die nicht älter als 24 Jahre sind. Bewerbungen und Informationen sind auf https://www.bundestag.de/ppp zu finden.