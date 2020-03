CDU gratuliert Günter Plesse

Langjähriges CDU-Mitglied wurde 85 Jahre alt

Buchholz (Aller). Noch vor der Conora Krise gratulierten der Vorsitzende des CDU- Ortsverbandes Buchholz/Marklendorf Joachim Plesse und sein Stellvertreter Uwe Heinsius dem langjährigen CDU Mitglied Günter Plesse aus Buchholz zu seinem 85. Geburtstag.Günter Plesse ist seit 40 Jahren Mitglied in der CDU und hat sich besonders in der Buchholzer Kommunalpolitik engagiert. So war er lange Mitglied im Buchholzer Gemeinderat. Darüber hinaus hat sich Günter Plesse über viele Jahre für die Buchholzer Dorfgemeinschaft ehrenamtlich als Ortsbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr und als Vorsitzender des Beregnungsverbandes Buchholz/Aller eingebracht. Günter Plesse und seine Frau Christa waren sichtlich überrascht als sie durch Joachim Plesse und Uwe Heinsius mit einem Geschenk auf ihrer schönen Hofstelle in Buchholz überrascht wurden.