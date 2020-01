CDU überreicht Spenden

Pferdeanhänger mit Spielzeug gefüllt

Schwarmstedt. Die CDU der Samtgemeinde Schwarmstedt hat wieder kurz vor Weihnachten ihre Spielzeugsammlung für bedürftige Familien auf dem Schwarmstedter Bauernmarkt erfolgreich durchgeführt. Die Resonanz der Bürger war wieder groß, so das der Pferdeanhänger mit Spielzeug gut gefüllt wurde. Am Abend konnte das Spielzeug, vieles sogar im neuwertigen Zustand, schon der Tafel übergeben werden. „Wir hoffen, dass es uns wieder gelungen ist, manchen Eltern zu helfen, ihren Kindern eine große Freude an Heiligabend zu machen“, so der Vorsitzende der CDU Henrik Rump. Die CDU bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung und Spenden der Bürger.