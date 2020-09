Circus Belly gastiert in Schwarmstedt

Circus Belly präsentiert: Die neue Circus-Show 2020! Für Spannung und Spaß sowie Romantik und Risiko sorgen im großen Zeltpalast Spitzenartisten und Tiere aus vielen Ländern. Die Zuschauer erleben eine sensationelle Mischung aus Komik, Kraft und Können. Zeitgemäße Dressuren, Artistik, Akrobatik und vor allem sehr gute Clowns sind die Säulen der Show. In diesem Jahr ist der Zirkus um Zirkusdirektor Klaus Köhler sehr stolz darauf erstmals in Deutschland den Entfesselungskünstler „Houdini Jr.“ aus den USA präsentieren zu dürfen. Es gibt ein abwechslungsreiches und spannendes Zirkus-Programm für Jung und Alt.Die Programm-Highlights: Die Direktion um Klaus Köhler Senior präsentiert stolz seine Kamele, Lamas und edlen Rassepferde aus dem bekannten Circus-Belly-Marstall. Die drei Clowns Avantes, Angelo und Zippogalli sind im neuen Programm unentbehrlch und lassen vor allem nicht nur die Herzen der Kinder höher schlagen. Es bleibt außerdem kein Auge trocken vor lauter lachen, während sie vor Jung und Alt ihren brandneuen Foto-Sketch tollpatschig mit diversen Pannen präsentieren. Houdini Jr. aus den USA wird in eine Zwangsjacke gesteckt. Zwei reizende Damen ziehen die Gurte fest. Dann wird der mutige Artist kopfüber bis unter die Kuppel des Zirkuszeltes gezogen. Über ihm schwebt eine riesige Bärenfalle. Nur ein straffgespanntes Seil hält die spitzen Eisen auseinander. Doch die Zündschnur fängt Feuer. Von nun an bleiben dem Entfesselungskünstler 60 Sekunden Zeit, um sich zu befreien und ein martialisches Gemetzel zu vermeiden. Ohne Sicherheitsleine und doppelten Boden in zehn Metern höhe unter der Zirkuskuppel zeigt das Duo Grajdian aus Moldawien ihre neueste Kreation nur von den Strapaten getragen, fliegen sie mit waghalsigen Kunststücken und feinster Akrobatik am Zirkushimmel. Rouven Köhler ist der Feuerzauberer Machado, er präsentiert eine atemberaubende Show. Zuerst zeigt er sich als Feuerkünstler, und bietet neben dem Feuerspucken ein besonderes Highlight, indem er Feuerräder tanzen lässt. Danach, als wäre es nicht schon spannend genug, kriechen aus schwarzen Kisten Riesenschlangen heraus. Machado zeigt diese Tiere mit sehr viel Stolz und Anmut. Anschließend zeigt er den faszinierenden Mississippi-Alligator, welcher direkt vor den Augen der Zuschauer in Hypnose gebracht wird. Loreen lässt bis zu 20 Reifen über ihren ganzen Körper verteilt auf einmal kreisen. Eine Hula-Hoop-Dance-Show auf höchstem Niveau. Antipoden? Das bezeichnet im Zirkus eine bestimmte Art der Jonglage. Bei den Antipoden gibt es die sogenannten „Unterfrauen“, die bei allen Figuren auf dem Rücken liegen und ihre Füße oder Hände in die Höhe strecken und darauf andere Akrobaten oder aber verschiedene Requisiten herumwirbeln. Die Artistin Fabiana hat sich auf verschiedene Rollen und Teppiche spezialisiert. Ein Höhepunkt ist das Feuerkreuz, welches sie geschickt auf ihren Füßen balanciert. Diese Darbietung verlangt von der Artistin viel Konzentration, Balance und tägliches Training. Die Artisten bieten eine Hand auf Hand Perfomance der besonderen Art. Es geht um Liebe und Vertrauen. Ein außergewöhnlicher Mix aus statischer, dynamischer und waghalsiger Duo-Akrobatik, die das Publikum begeistert bieten Olga und Mihail. Zusätzlich präsentiert Mihail seinen Soloauftritt am chinesischen Mast mit Kraft, Mut, Gelenkigkeit und Körperbeherrschung. Das und vieles mehr sehen die Zuschauer im Circus Belly.Vorstellungen: Gala-Premiere Freitag, 25. September, um 17 Uhr (Familientag); Sonnabend, 26. September, um 17 Uhr und Sonntag, 27. September, um 11 Uhr.