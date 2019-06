Computer-AG des Jugendhofes Idingen feiert 25. Geburtstag

Bei der Gründung der Computer-AG hätten seinerzeit zwei Gedanken im Vordergrund gestanden, so Chojnowski. Einerseits sollten junge Menschen die Gelegenheit bekommen, die speziell für die außerschulische Jugendbildungsarbeit konzipierte und sehr gut ausgestattete Computeranlage auch für eigene Interessen im schulischen, persönlichen oder ehrenamtlichen Bereich zu nutzen. Andererseits sollten regelmäßig angebotene themenzentrierte Projekte die IT-Kenntnisse und Fähigkeiten der Jugendlichen vertiefen und erweitern. Eine erste Gelegenheit hierzu bot die damals unmittelbar bevorstehende Inbetriebnahme des Jugendhofes Idingen als neue Jugendbildungsstätte des Landkreises. Beim ersten Treffen wurde beschlossen, zur Eröffnung des Jugendhofes Idingen am1. Juli 1994 eine kleine Festschrift zu erstellen, die die Geschichte der Hofstelle Idingen von ihrer Gründung im Jahre 1605 als landwirtschaftlicher Betrieb bis hin zu ihrer Nutzung als Jugendbildungsstätte dokumentiert. Diese Publikation wurde überarbeitet, bis 2019 fortgeführt und liegt frisch gedruckt am „Tag der offenen Tür“ aus. Bisher haben knapp 300 AG-Treffen stattgefunden, bei denen aktuelle Entwicklungen rund um Computer, Tablet und Co in Form von eigens für die Zielgruppe konzipierte Angebote realisiert werden. Der Themenbogen reicht vom Internet über das Programmieren, die Erstellung von 3D-Drucken bis zum Bau von voll funktionsfähigen Computern, die bei der Seminararbeit eingesetzt oder für den persönlichen Gebrauch genutzt werden.