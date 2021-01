Coronavirus: Bundeswehr unterstützt Altenpflegeeinrichtungen

Heidekreis ermöglicht Hilfeleistung

Heidekreis. Der Heidekreis ermöglicht die Hilfeleistung der Bundeswehr in Altenpflege-einrichtungen, um coronabedingte Personalausfälle zu kompensieren. Altenpflegeein-richtungen sind als privatrechtliche Unternehmen nicht antragsberechtigt. Dies ist denLandkreisen als zuständige Behörde im Rahmen der Amtshilfe vorbehalten. Ininsgesamt drei Einrichtungen im Heidekreis war die Infektionslage so angespannt, dass Landrat Manfred Ostermann beim Kreisverbindungskommando Heidekreis (KVK HK) der Bundeswehr entsprechende Hilfeleistungsanträge zur Pflegeunterstützung einreichte.Das KVK HK ist unter Führung von Oberstleutnant Bernhard Wein seit 23. März durchgehend aktiviert und in der Kreisverwaltung in Bad Fallingbostel insbesondere zur Beratung des Landkreises, Annahme von Hilfeleistungsanträgen sowie zurKoordinierung der Hilfeleistungseinsätze untergebracht. Nunmehr konnten die ersten in einer Altenpflegeeinrichtung aus dem Bereich der Stadt Walsrode eingesetzten Soldaten vom Versorgungsbataillon 141 aus Rotenburg/Wümme nach einem Monat Einsatz in ihre Kaserne zurückkehren. Landrat Manfred Ostermann und KVK-Leiter Oberstleutnant Bernhard Wein dankten und verabschiedeten im Kreishaus in Bad Fallingbostel vier der insgesamt acht Soldaten „nach Dienstschluss“ für ihren engagierten Pflegeunterstützungseinsatz. Ihre anderen vier Kameraden hatten noch die Spätschicht zu bestreiten. Die Soldaten berichteten, dass sie diesen Dienst sehr gerne geleistet haben. Auch die Heimleitung lobte gegenüber KVK-Leiter Bernhard Wein den sehr engagierten Einsatz der Soldaten. Zwar verrichteten sie dort keine professionelle Pflege, konnten aber als „Helfende Hände“ bei den einfacheren Tätigkeiten wie beispielsweise Mahlzeiten ausfahren, Aufräumarbeiten und Botengängen das Pflegefachpersonal deutlich entlasten. Pflegeunterstützung in Altenpflegeheimen leisten sonst noch in Wietzendorf das Jägerbataillon 91 aus Rotenburg/Wümme sowie in Munster das dort stationierte Panzergrenadierlehrbattailon 92 mit insgesamt 14 Soldaten.