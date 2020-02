Der Tag der offenen Tür war für alle ein Erfolg

Hotel Bertram und das „La Fontana“ spenden an Feuerwehr und Johanniter

Schwarmstedt. Wenn zwei Schwarmstedter Traditionsunternehmen wie das Hotel Bertram und das italienische Restaurant „La Fontana“ unter einem Dach gemeinsame Sache machen und dann noch ihre Türen für Kunden und alle Interessierten öffnen, ist der Erfolg fast schon garantiert. Wenn sie dann noch den Zuspruch der Öffentlichkeit an diesem „Tag der offenen Tür“ für einen guten Zweck einsetzen, ist das aller Ehren wert.Die beiden Gastgeber hatten anlässlich der sehr gut besuchten Veranstaltung für Spenden an die Freiwillige Feuerwehr Schwarmstedt und an den Ortsverband Aller-Leine der Johanniter-Unfall-Hilfe geworben. Insgesamt kamen nicht ganz 1.200 Euro an Spendengeldern zusammen, die die Inhaber der beiden Unternehmen noch auf den runden Betrag von 1.200 Euro aufstockten. Am vergangenen Sonnabend wurden den beiden Hilfsorganisationen, vertreten von Klaus Kramer (Johanniter) und Sonja von Bostel (Feuerwehr), die Spenden übergeben. Beide Vertreter bedankten sich herzlich für die großzügige Spende und freuten sich über die Zuwendung, die der ehrenamtlichen Arbeit zugutekommen wird.