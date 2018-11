Kinder legen Mini-Sportabzeichen ab

Schwarmstedt. Die Eule hat Geburtstag und die „Bärengruppe“ des Schwarmstedter Kindergartens feiert mit ihr. In Form einer Bewegungsgeschichte für Kinder von drei bis sechs Jahren legten die Kinder das Mini-Sportabzeichen des LandesSportBundes Niedersachsen ab. Beate Dechert und Yvonne Priebe, die beim MTV die Jüngsten in der Leichtathletik betreuen, kamen am 15. November in die Turnhalle der Grundschule und stellten den Hasen Hoppel und den Igel Bürste vor. Diese beiden wollen zum Geburtstag ihrer Freundin Eule, sie erleben auf dem Weg zu ihr einige aufregende Abenteuer. Nachdem alle die sechs Stationen bewältigt hatten, ging es zurück zum Kindergarten, wo es dann die verdienten Urkunden, ein Abzeichen und natürlich einen Geburtstagskuchen gab.