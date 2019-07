Die sanfte Ida lernt schnell

An das Leben im Haus muss sie sich noch gewöhnen

Schwarmstedt. Ida kam aus dem städtischen Tierheim in Oradea/Rumänien und lebte vorher auf der Straße, wo sie von Hundefängern eingefangen wurde. Sie war seit Februar 2019 im Offenen Tierheim von Sisterea und fühlte sich sehr unglücklich unter den vielen Hunden. Deshalb hat der ITV Grenzenlos sie schnell rausgeholt. Sie kam am 15. Juni her und ist jetzt in Pflege in Laatzen. Sie ist eine ruhige und brave Hündin. Sie lässt alles mit sich geschehen und ist überhaupt nicht aggressiv. Sie geht bereits an der Leine und mag Menschen. Ida muss lernen, in einem Haus zu leben und den Straßenverkehr und die Zivilisation zu akzeptieren. Sie macht bereits jetzt große Fortschritte. Ida wurde Mitte 2017 geboren und ist 45 cm groß, blond und sehr sanft und sensibel. Sie wurde bereits geimpft, gechipt und kastriert. Bevor sie nach Deutschland kam, erhielt sie noch einen Bluttest mit negativem Ergebnis. Wer an dieser freundlichen Hündin interessiert ist, meldet sich unter der Telefonnummer ( 0 50 71) 41 26 oder mobil unter 0 16 29 80 94 98.