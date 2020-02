Christlicher Verein greift aktuelle Themen auf

Schwarmstedt. Die (un)heimliche Macht der Medien waren die Vorträge , die Bojan Godina (Medienpsychologe) kürzlich an der KGS Schwarmstedt gehalten hat. Wissenschaftlich fundiert, aber doch für alle Zuhörer gut verständlich erklärte der in seinem Gebiet gefragte und renommierte Experte die Wirkung und den Einfluss der gegenwärtig popolären elektronischen Medien bis in die hormongesteuerten Zentren des Gehirns. Der Hinweis, dass Mediengestalter bewusst süchtigmachende Elemente zur Bedienung und Nutzung der elektronischen Mediennutzung verwenden, löste eine allgemeine Betroffenheit aus. Hilfreiche Tipps und gute Alternativen zum Umgang mit den elektronischen Medien rundeten die Vorträge positiv ab. Dem christlichen Verein Blick der Hoffnung ist es mit der Organisation dieser Vorträge wieder gelungen, am Leben interessierte Menschen bedeutende Informationen zugänglich zu machen.