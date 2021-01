Diesmal auch Senioren bedacht

Auch zweiter Wunschbaum war ein großer Erfolg

Schwarmstedt. Seit nun fünf Jahren gibt es die Weihnachtswunschbaumaktion für Kinder – und Jugendliche hier aus der Samtgemeinde Schwarmstedt und Umzu vom Verein Alle Fun und Rewe aus Schwarmstedt. Mit dieser Aktion konnten die Organisatoren knapp 200 Heranwachsenden zu Weihnachten eine kleine Freude machen. 2020, das Corona geprägte Jahr brachte viele Veränderungen, auch für das Team von Alle Fun. Im diesem Jahr organisierte es zusammen mit dem Haus Dorotheenhof und Edeka Wilde aus Schwarmstedt einen weiteren Wunschbaum für Senioren. Beide Wunschbäume mit knapp 80 Wunschkärtchen kamen bei den Kunden sehr gut an. In kurzer Zeit waren alle gelben Wunschsterne für die Kinder – und Jugendliche am Wunschbaum bei Rewe und die roten Wunschherzen bei Edeka Wilde vergriffen. Fast alle Geschenke wurden auch rechtzeitig weihnachtlich verpackt bei uns abgegeben. Ein kleiner Teil der Wünsche wurde kurzerhand vom Verein besorgt und noch vor Weihnachten an die Familien übergeben. Hierfür möchte sich der Verein recht herzlich bei den Sponsoren Naschkatze Schwarmstedt, Autoservice Ahrens, Bauelement Müller, Tischlerei Hartmann, Raum – Design Dageförde , Bauwerkschutz Stenske, Rund ums Haus Suderbruch, Optiker von Einem, Containerdienst Thomas Wiebe und Raiffeisen Centralheide bedanken.