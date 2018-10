Viele Besucher fanden sich am Badesee ein

Essel. Beim traditionellen Drachenfest der SPD Schwarmstedt am Badesee Esseler Kreuzung hatten sich viele Besucher mit ihren Kindern und Enkeln eingefunden. Auch ein kurzer Schauer störte die fröhliche Schar bei Kaffee und Kuchen nicht. Bei frischem Wind standen in diesem Jahr viele Drachen im Himmel über dem See. Großen Anklang fand die Verlosung von Gutscheinen und süßen Sachen bei den Kindern.