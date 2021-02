Drei Johanniter erreichen Qualifizierung

Lehrgang zur Koordinierung von Großeinsätzen

Schwarmstedt. Langjährige Rettungsdienstler und Ehrenamtliche aus dem Johanniter Ortsverband Aller-Leine haben erfolgreich an einer 50-stündigen Fortbildung zur Organisatiorischen Leitung Rettungsdienst (OrgL) teilgenommen.Die Rettungsdienstmitarbeitenden Diana Gorskova, Julian Redlich und Christian Simon bilden gemeinsam die Leitung des ehrenamtlichen Bereiches Bevölkerungschutz und Sanitätsdienst im Ortsverband Aller-Leine in Schwarmstedt.Mit ihrer Qualifikation als Notfall- oder Rettungssanitäter, ihrer langjährigen Berufserfahrung und der bestandenen Fortbildung werden sie bei Großschadenlagen, die mit einem Massenanfall von Verletzten, Erkrankten, Betroffenen oder zu Betreuenden einhergehen und die mit den üblichen Kapazitäten des Rettungsdienstes nicht bewältigt werden können, die organisatorische Leitung im Rettungsdienst übernehmen. Dabei unterstützt ein „OrgL“ den leitenden Notarzt im Einsatz und übernimmt organisationstechnische und -taktische Führungs- und Koordinationsaufgaben. Die Aufgaben liegen in der Beurteilung der Schadenlage aus medizinisch-organisatorischer Sicht, wie etwa in der Art und dem Ausmaß des Schadens, die Art der Verletzungen oder Erkrankungen, die Anzahl Betroffener und die Koordination der vorhandenen Kräfte und Einheiten sowie der medizinischen Ausrüstung und des Gerätes. Dem „OrgL“ unterliegt auch die Einrichtung von Patientenablagen und Behandlungsplätzen sowie die Kommunikation zwischen der Einsatzstelle, der örtlicher Einsatzleitung und der Leitstelle. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Koordinierung eines möglichen Abtransports von Verletzten, Erkrankten oder zu betreuenden in Krankenhäuser oder weitere Unterkünfte jeglicher Art.Im Rahmen der Fortbildung standen taktische und gesetzliche Grundlagen ebenso auf dem Lehrplan wie Wahrnehmungen im Einsatz, Nachbereitung abgeschlossener Einsätze und Planübungen mit virtuell realistisch dargestellten Situationen.Im Ortsverband Aller-Leine freut man sich über die erfolgreiche Fortbildung des Teams. „Wir danken den Dreien, dass sie an der Fortbildung teilgenommen haben und mit ihrem Engagement und ihrer Erfahrung den Bevölkerungsschutz im Heidekreis nun qualifiziert unterstützen können“ unterstreicht Marc Nieber, Mitglied der Dienststellenleitung im Ortsverband Aller-Leine, ihren ehrenamtlichen Einsatz.