DTV zeichnet zwei Tourist-Infos aus

Weitere drei Jahre i-Marke für Anlaufstellen im Aller-Leine-Tal

Aller-Leine-Tal: Tourist-Infos in Schwarmstedt und Hodenhagen ausgezeichnetSchwarmstedt. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat die beiden Touristinformationen in Hodenhagen und Schwarmstedt erneut mit seinem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Die beiden Anlaufstellen für Gäste dürfen sich auch in den nächsten drei Jahre mit der „i-Marke“ – dem bekannten „i“ für touristische Informationen – schmücken.„Wir sind sehr froh über die erneute Zertifizierung unserer Touristinformationen. Das Siegel ist in meinen Augen in erster Linie eine Auszeichnung unserer Mitarbeiter, die immer für unsere Gäste da sind und auch in den unangekündigten Tests absolut überzeugt haben“, freut sich Florian Möhlmann, Leiter der Tourismusregion Aller-Leine-Tal.Vor der Vergabe der i-Marke überprüft der DTV zunächst, ob die Touristinformation die 14 Mindestkriterien erfüllt. Dazu gehören unter anderem eine gute Beschilderung der Touristinfo im Ort, eine gute Auffindbarkeit im Internet, ein barrierefreier Zugang zum Gebäude oder regelmäßige Weiterbildungen der Mitarbeiter. Außerdem muss die Gästeinformation kostenlose touristische Grundinformationen über den Ort und die Region bereitzuhalten. Anschließend folgt ein unangemeldeter Qualitätscheck vor Ort anhand von 40 Kriterien. Dabei wird u.a. das äußere Erscheinungsbild, die Ausstattung, das Angebot sowie Beratung und Service geprüft und bewertet.Besonders punkten konnten beide Touristinformationen mit der individuellen Beratung und dem angebotenen Informationsmaterial, in anderen Bereichen gab es aber auch Verbesserungsmöglichkeiten.„Von der Analyse des DTV können wir nur profitieren. Wir werden den Auswertungsbericht für uns genau analysieren und daran arbeiten, unsere Kompetenzen weiter auszubauen und so noch mehr Kundenzufriedenheit zu erreichen“, erklärt Florian Möhlmann.In drei Jahren steht für die Touristinformationen in Hodenhagen und Schwarmstedt dann eine erneute, umfangreiche Überprüfung durch den DTV an. Zunächst einmal freuen sich die Mitarbeiter und Gastgeber aber darauf, im Dezember hoffentlich wieder die ersten Touristen im Aller-Leine-Tal begrüßen zu dürfen.