Ehrenamtliche Johanniter bestehen Prüfung

Helfer schließen Ausbildung zum Sanitätshelfer erfolgreich ab

Schwarmstedt. Am vergangenen Sonnabend haben mehrere ehrenamtliche Mitglieder der Johanniter-Unfall-Hilfe des Ortsverbandes Aller-Leine erfolgreich ihre Ausbildung zum Sani-tätshelfer beendet, nachdem sie zuvor auf „Herz und Nieren“ geprüft wurden.Insgesamt sieben Mitglieder des Ehrenamtes hatten in 48 Unterrichtseinheiten, jeweils an Sonnabenden alles über erweiterte Erste-Hilfe-Maßnahmen gelernt und den Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln trainiert. Zum Abschluss des Lehrgangs standen eine theoretische sowie eine praktische Prüfung an. In dieser mussten sich die Prüflinge zunächst einem Fall-beispiel stellen, bei dem sie realistisch geschminkte Übungsverletzte fachgerecht versorgen mussten. Im Anschluss stand die Herz-Lungen-Wiederbelebung auf dem Programm, die den Teilnehmern zum Ende eines anstrengenden Tages nochmals große Konzentration abver-langte. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder einen Sanitätshelfer-Kurs im eigenen Haus anbieten konnten. Vor allem dem Ausbilderteam Frank-Peter Büchle und Christian Simon danken wir für den wertvollen Einsatz,“ freut sich Klaus Kramer, Mitglied der Dienst-stellenleitung und verantwortlich für die ehrenamtliche Arbeit im Ortsverband Aller-Leine über das Engagement der Ehrenamtlichen. Auch die neuen Sanitätshelfer freuen sich auf ihre ersten Sanitätsdienste bei öffentlichen Veranstaltungen oder sportlichen Wettbewerben, die sie aufgrund ihrer Qualifikation nun besetzen dürfen.Wer mehr über die Arbeit im Ehrenamt der Johanniter erfahren oder selbst bei der Johanni-ter-Unfall-Hilfe aktiv werden möchte, kann sich telefonisch bei Klaus Kramer unter (01 62) 2 11 96 21 melden oder einfach bei einem der Dienstabende des ehrenamtlichen Teams an der Celler Straße 7 in Schwarmstedt vorbeischauen.