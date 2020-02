Ein Mosaik für die Grundschule

Partizipatorisches Kunstprojekt unter Leitung von PINX

Schwarmstedt. Ein großes Mosaik prangt jetzt an der Grundschule Schwarmstedt. Es ist ein partizipatorisches Kunstprojekt unter der Leitung der Kunstschule PINX, ausgeführt von der Künstlerin Madlin Atieh und den Grundschulkindern der Grundschule Schwarmstedt.Nach fleißiger wochenlanger Arbeit ist das Projekt fertig geworden. Es wurde entworfen, überlegt, verworfen, gestaltet, mit Zementmasse geklebt und mit Freude all die kleinen Steine gesetzt. Begonnen hat das Projekt mit dem Entwerfen und Entwickeln von Ideen.Partizipatorisch heißt, dass auch die Ideen und die Entwürfe von den Kindern kommen und die Künstlerin als Fachfrau wie eine Dirigentin alles zusammen bringt und ein großes gemeinsames Arbeiten entsteht. Der zweite Schritt war dann, all die Entwürfe in ein gemeinsames Kunstwerk zusammen zu bekommen, es entstand ein großes Bild, dass ein Ganzes ergibt aber doch aus drei einzelnen Platten und drei Themen gebildet wurde. Die Kinder haben Ihre Traumwelt geschaffen aus der Blumen- und Baumwelt unten,der Wasserwelt mit Schiffen und Booten in der Mitte und der Himmel-Welt mit Schmetterlingen und Wolken oben. In der Kunst ist alles möglich, so auch in dem Kunstwerk der Kinder: so erscheint auf der Wiese ein Regenbogen, Baumstämme werden Weiß und Schmetterlinge riesengroß. Als alle Ideen auf den drei Platten ihren Platz gefunden haben, durften die Kinder im dritten Schritt nacheinander mit Mosaiksteinen diese Traumwelt verwirklichen. Den Rand haben dann tatsächlich alle Kinder der Schule gestaltet.Unter der Mithilfe der Praktikantin der Fachoberschule für Gestaltung Nienburg Julia Schwarzenberg, die nicht nur bei der Durchführung mit den Kindern dabei war sondern auch mit viel Geduld in der Kunstschule PINX alle drei Platten verfugt hat, ist ein zauberhaftes gemeinschaftliches Kunstwerk entstanden, indem immer wieder Neues zu entdecken ist.Am Anfang einer partizipatorischen Arbeit scheint immer das NICHTS zu stehen, am Ende hingegen steht aber die Innenwelt und Traumwelt der Kinder, die alle gemeinsam als Mosaik verwirklichthaben. So können die Grundschulkinder von Schwarmstedt sagen: „Das ist unser Mosaik“.