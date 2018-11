Ein Spaß für die ganze Familie

Theaterstück „Kiki Kichererbse wird Königin“ in Bomlitz

Heidekreis. Weder Jim Knopf noch Arielle, auch nicht Rumpelstilzchen stehen diesmal auf der Bühne der Bomlitzer Theatergruppe LaFiBo, am 24. und 25. November, jeweils um 14 und 17 Uhr. Aber genauso unterhaltsam sowie kindgerecht und vor allem sehr lustig, wie alle Produktionen des Bomlitzer Ensembles, ist das witzige Kinderstück „Kiki Kichererbse wird Königin“ das aus der Feder von Christina Stenger, von der bereits „Phili Phantastiko“ und andere Stücke von LaFiBo aufgeführt wurden.Wie bringt man einen echten Miesmuffel nur zum Lachen? Das ist gar keine leichte Aufgabe, sondern für Kiki und Freundin Lisa eine echte Herausforderung. Denn die Miesmuffel haben ihren Schmollo entführt, weil sie ihn für den König der Spaßmacher halten und endlich mal wieder etwas zum Lachen haben wollen. Dabei sollte Kiki als erstes Mädchen Königin des Spaßmachertals werden. Ihr unterlegener Mitstreiter Schmollo hingegen wollte lediglich einmal die Gemüsekrone ausprobieren und schon ging er den Miesmuffeln ins Netz! Wird es Kiki und Lisa gelingen, Schmollo zu befreien und die Krone zurück ins Spaßmachertal zu bringen? Auf alle Fälle stellt sich zum Schluss heraus, wie schön es ist, Unsinn zu machen und andere zum Lachen zu bringen. Mit viel Clownerie, Slapstickeinlagen ist „Kiki Kichererbse“ ein Spaß für Jung und Alt. Die Aula der Oberschule Bomlitz verwandelt sich diesmal in ein kunterbuntes und lustiges Spaßmachertal und die Darsteller nehmen die großen und kleinen Zuschauer mit in den Wald der Miesmuffel.Am Sonnabend, 24. November, öffnet sich um 14 Uhr das erste Mal der Vorhang. Die zweite Vorstellung beginnt um 17 Uhr. Ebenso am Sonntag, 25. November, ist die Bühne für Kiki um 14 und 17 Uhr frei.Karten im Vorverkauf gib es unter der Hotline (01 52) 55 78 37 01, beim Schreibwarengeschäft Bartels in Bomlitz, erstmals bei der Postagentur Glück, Düshornerstraße 5a, in Bad Fallingbostel und unter der Homepage unter www.lafibo.de-Kartenvorverkauf.