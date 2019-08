Emma Köneke lernt Arbeit im Parlament kennen

17-Jährige aus Essel absolviert Praktikum beim Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil in Berlin

Heidekreis/berlin. Emma Köneke aus Essel hat gerade ihr Abitur hinter sich gebracht. Doch während sich viele ihrer Mitstreiter danach in den wohlverdienten Urlaub begaben, wollte die 17-Jährige die Chance auf ein einmonatiges Praktikum im Büro des heimischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil nutzen. Die Esselerin bekam dabei einen Einblick in die Vorgänge hinter den Kulissen und konnte viele Seiten der Arbeit eines Abgeordneten des Deutschen Bundestages kennenlernen. „Auch wenn während meines Praktikums Sommerpause und damit sitzungsfreie Zeit im Bundestag war, konnte ich viele neue Menschen und Facetten der deutschen Politik kennenlernen“, so die Absolventin der KGS Schwarmstedt.Lars Klingbeil bietet das ganze Jahr über Praktikumsplätze in seinem Bundestagsbüro an, die jedoch stark nachgefragt sind. Interessierte Schüler und Studierende sollten sich deshalb frühzeitig unter lars.klingbeil@bundestag.de bewerben.