Energieagentur mit neuer Leiterin

Projektmanagement Klimaschutz als Schwerpunkt

Heidekreis. Theresa Weinsziehr aus Ahlden ist neue Leiterin der Energieagentur Heidekreis. Die Regionalwissenschaftlerin, die nach ihrem Studium mit erster beruflicher Station an der Forschungsstelle Kommunale Energiewirtschaft der Universität Leipzig nun in den Heidekreis zurückkehrt, wurde am heutigen Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie tritt die Nachfolge von Dominique Diederich an, der die Energieagentur in den vergangenen viereinhalb Jahren maßgeblich mit aufgebaut hatte und sich nun einer neuen beruflichen Herausforderung in Hannover stellt.Die in Bad Fallingbostel angesiedelte Energieagentur Heidekreis ist ein Projekt der Kommunalen Heide Dienstleistungs-GmbH (KHD) mit dem Landkreis Heidekreis als Hauptauftraggeber im Hintergrund. „Frau Weinsziehr bringt unter anderem durch Ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle Kommunale Energiewirtschaft der Uni Leipzig eine Menge an Know-How mit, welches Sie nun im Heidekreis wirkungsvoll einsetzen kann“, freut sich Landrat Manfred Ostermann über den personellen Neuzugang.„Wir wollen das regionale Projektmanagement im Bereich Klimaschutz ausbauen. Ein Fokus wird dabei neben Privathaushalten und Unternehmen im kommunalen Bereich liegen. Daher ist es ein großer Vorteil, dass Frau Weinsziehr sich unter anderem bereits mit Fragen der Energieeffizienz in Klein- und Mittelstädten befasst und dabei auch das Zusammenspiel von Kommunen und Stadtwerken kennengelernt hat“, so Erster Kreisrat Oliver Schulze.KHD-Geschäftsführer Michael Krohn ergänzt: „Eine gute Nachricht ist die quasi nahtlose Wiederbesetzung der Stelle nicht nur für die Energieagentur, sondern auch für das bei uns angegliederte Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis e.V., welches weiter wachsen soll und neben Kommunen und Gemeinden künftig auch das regionale Handwerk stärker mit einbinden möchte.“„Ich freue mich auf die neue Tätigkeit bei der Energieagentur“, erklärt Theresa Weinsziehr „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den lokalen Akteuren die Energiewende im Heidekreis weiter innovativ umzusetzen. Dabei stehe ich Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen als neutrale Ansprechpartnerin mit meinem Fachwissen und Netzwerk zur Seite. Die Energieagentur hat in den letzten Jahren bereits viel aufgebaut. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam weiter zu gehen.“„Neben neuen Impulsen soll auch Bewährtes beibehalten und ausgebaut werden“, erläutern Michael Krohn und Anke Krümpelmann, die sich als Projektmitarbeiterin in der Energieagentur unter anderem um die Fortführung der guten Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachen (KEAN) sowie der Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen kümmert. Dementsprechend starten in diesem Sommer auch jeweils Neuauflagen der bekannten Kampagnen „Solar-Check“ und „Grüne Hausnummer“, zu denen es in Kürze weitere Informationen geben wird.