Engagement vor Ort

Ehrenamts-Kalender der SPD

Heidekreis. In Deutschland engagieren sich Millionen von Menschen ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen. Auch im Heidekreis gibt es viele Menschen, die sich auf vielfältige Art täglich ehrenamtlich einsetzen. Viel wichtiges Engagement bleibt aber auch oft verborgen. Die Sozialdemokraten im Heidekreis haben sich deshalb vorgenommen, dieses Engagement über einen Ehrenamts-Adventskalender vorzustellen. Im Rahmen dieser Aktion wurden 24 Tage lang jeweils eine engagierte Person am Tag aus dem Heidekreis mit einem Foto und einem Steckbrief vorgestellt. Zu dieser Aktion wurde auf den Social-Media Kanälen der SPD aufgerufen – die Resonanz an Personen, vor allem auch außerhalb der Partei war groß. Dadurch spiegeln die Personen eine offene Bandbreite vieler verschiedener Bereiche wieder – von Gewerkschaftsarbeit, Vereine aller Art bis hin zu persönlichen Projekten einzelner Bürgerinnen und Bürger.Bei den Steckbriefen zu jedem „Türchen“ im Adventskalender konnten die vorgestellten Personen jeweils schreiben, wofür sie sich einsetzen und was sie sich für die Zukunft des Heidekreises wünschen. Insbesondere bei den individuellen Wünschen der vorgestellten Personen für den Heidekreis, kamen viele Ideen zusammen. Ein Wunsch wurde von vielen Vorgestellten, egal ob aus Soltau, Dorfmark oder Schwarmstedt immer wieder und ganz deutlich: Für die Zukunft des Heidekreises muss eine gute Gesundheitsversorgung und ein guter Zusammenhalt in der Gesellschaft vorhanden sein. Darüber hinaus beinhalten die verschiedenen Wünsche auch Punkte wie ein breit aufgestelltes Kulturangebot nach der Corona-Krise, Maßnahmen für Infrastruktur oder auch einen besseren öffentlichen Personennahverkehr im Heidekreis. Damit es bei diesen Forderungen nicht nur bei Wünschen bleibt, möchte man im Anschluss dieser Aktion die festgehaltenen Wünsche aus den Steckbriefen zusammentragen und als „Wunschzettel“ an die Kreistagsfraktion der SPD übergeben. So können aus den Wünschen konkrete Maßnahmen werden.Die Doppelspitze der SPD-Vorsitzenden im Heidekreis, Sebastian Zinke und Aynur Colpan freut sich über die Beteiligung so vieler Menschen an der Aktion. „Vor allem konnten wir so zeigen, wie vielfältig Engagement allgemein und auch in unserer Heimat aussieht. Viel Engagement bleibt oft im Verborgenen“, so Zinke. Colpan ergänzt: „Mit dieser Aktion konnten wir vielen Menschen zu dieser besonderen Jahreszeit für ihre Arbeit danken und diese würdigen. Vor allem nach diesem schwierigen Jahr ist uns dieses Zeichen der Solidarität ganz besonders wichtig.“Der gesamte Kalender ist nach wie vor auf den Social-Media Kanälen der SPD Heidekreis auf Facebook und Instagram einsehbar. Seit neuestem kommuniziert die SPD Heidekreis darüber hinaus über „Telegram“. Telegram ist eine App, auf der im Newsfeed Informationen und Ankündigungen gemacht werden können. Hierüber möchte die SPD mehr Einblicke in ihre Arbeit und das Geschehen im Landkreis geben. Um hier alle aktuellen Informationen mitzubekommen muss man in der App einfach nach „SPD Heidekreis“ suchen – Alternativ auch unter folgenden Link zu finden: t.me/spd_heidekreis