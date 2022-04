Erfolgreiche Fischereiprüfung

Nächster Lehrgang in 2023 wird bereits geplant

Schwarmstedt. Im März 2022 haben 23 Kursteilnehmer erfolgreich ihre Prüfung für den Fischereischein bestanden. Der Lehrgang fand über vier Wochenenden mit bis zu drei Stunden statt. Die Kursteilnehmer wurden in Fischkunde, Tier- und Naturschutz, Gerätekunde und Rechtslage geschult. Der Schwarmstedter Fischereiverein bedankt sich hiermit auch bei der Gemeinde Schwarmstedt für die freundliche Bereitstellung des Schulungsraumes.Wie im vergangenen haben die Teilnehmer besonders das Pausencatering durch den SFV schätzen gelernt, welches durch Mitglieder des Vereins ausgerichtet wurde. Dadurch konnten sich die Teilnehmer in den Pausen gut mit Essen und Getränken versorgen. Für 2023 sind weitere Termine für Vorbereitungslehrgänge zur Erlangung der Fischereiprüfung vorgesehen.Der erste Lehrgang startet am 11. Februar 2023. Weitere Infos dazu sind auf der Webseite des SFV www.schwarmstedter-fischereiverein.de zu finden. Anmeldungen sind auch jetzt schon möglich.