Erfolgreicher Start

Zwei Siege für Lindwedeler Schützen

Lindwedel. Die Schützen des SV Lindwedel, hatten jetzt ihren ersten Start in der Saison 2021/2022. Sie erfüllten in Braunschweig ihre Aufgabe mit Bravour. Sie konnten zwei Siege einfahren, wobei es einmal bis zum Stechen ging, die Lindwedeler Schützen aber einmal mehr ihre Nervenstärke unter Beweis stellten. Somit landet der SV Lindwedel, mit 6:4 Punkten auf Platz drei der Tabelle. Aber auch die Jungschützen, waren erfolgreich. Es konnten bei den Schülern bis 14 Jahren drei Schützen in den Landeskader einziehen. Das ersten Training wurde voller Zufriedenheit absolviert. Ziel hierbei ist es, erfolgreich an der Deutschen Meisterschaft 2022 teilzunehmen, wofür weitere Trainingseinheiten folgen werden