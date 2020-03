Erika und Rainer Ahrens feiern Jubiläum

25 Jahre bei den Guttemplern Schwarmstedt

Schwarmstedt. In einer kleinen Feierstunde beging die Guttempler Gemeinschaft Schwarmstedt die 25-jährige Angehörigkeit von Erika und Rainer Ahrens. In dieser langen Zeit haben sie mit großem Einsatz zum Erfolg der Gemeinschaft beigetragen. Rainer Ahrens hat eine Ausbildung als Suchtberater absolviert über lange Jahre die Gesprächsgruppe geleitet und Erika Ahrens war langjährig im Festausschuss tätig. Die Mitglieder der Gemeinschaft bedankten sich bei beiden mit einem Blumenstrauß und einem kleinen Geschenk und gaben ihrer Hoffnung auf weitere Jahre guter Zusammenarbeit Ausdruck.Die Guttemplergemeinschaft Schwarmstedt berät Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. Der Erstkontakt ist im Gemeindehaus in Schwarmstedt donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Absprache unter (0 50 71) 91 36 20 oder (0 50 74) 12 05 möglich. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 19.30 bis 21.30 Uhr ebenfalls im evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt, Hauptstraße 3 statt. Alle Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen unter www.guttempler-schwarmstedt.de.